Lejos. Sedici racconti dal Perù (Di sabato 19 febbraio 2022) Mi è piaciuta molto Gabriela Wiener che per me esprime perfettamente una controcultura, ha una scrittura "fisica", materica, il suo racconto, Dobsonfly è ipnotizzante: " Riaccendo la luce, leggo le ... Leggi su linkiesta (Di sabato 19 febbraio 2022) Mi è piaciuta molto Gabriela Wiener che per me esprime perfettamente una controcultura, ha una scrittura "fisica", materica, il suo racconto, Dobsonfly è ipnotizzante: " Riaccendo la luce, leggo le ...

Advertising

elisabettafaval : Lejos. Sedici racconti dal Perù - GunterSilva9 : RT @granviaedizioni: '#Lejos. Sedici racconti dal Perù', a cura di Maria Cristina Secci, è da oggi in libreria!??? - VivianaCalabria : RT @granviaedizioni: '#Lejos. Sedici racconti dal Perù', a cura di Maria Cristina Secci, è da oggi in libreria!??? - autaut451 : RT @granviaedizioni: '#Lejos. Sedici racconti dal Perù', a cura di Maria Cristina Secci, è da oggi in libreria!??? - koloro666 : RT @granviaedizioni: '#Lejos. Sedici racconti dal Perù', a cura di Maria Cristina Secci, è da oggi in libreria!??? -

Ultime Notizie dalla rete : Lejos Sedici Lejos. Sedici racconti dal Perù " Costellazione nostalgia di Juan Manuel Robles Lejos. Sedici racconti dal Perù a cura di Maria Cristina Secci Gran Via editore Pp 296 Brossura 16,00

Lejos. Sedici racconti dal Perù " Costellazione nostalgia di Juan Manuel Robles Lejos. Sedici racconti dal Perù a cura di Maria Cristina Secci Gran Via editore Pp 296 Brossura 16,00

Lejos. Sedici racconti dal Perù Linkiesta.it " Costellazione nostalgia di Juan Manuel Roblesracconti dal Perù a cura di Maria Cristina Secci Gran Via editore Pp 296 Brossura 16,00" Costellazione nostalgia di Juan Manuel Roblesracconti dal Perù a cura di Maria Cristina Secci Gran Via editore Pp 296 Brossura 16,00