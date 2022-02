Lega Serie A: capienza al 75% applicabile a tutti gli stadi (Di sabato 19 febbraio 2022) La capienza al 75%” per gli impianti sportivi si può applicare “a tutti gli stadi in qualunque zona situati. Tanto evidentemente su presupposto che l’accesso allo stadio è consentito con il solo super green pass“. Lo spiega la Lega Serie A in una nota, in cui dà un “chiarimento interpretativo” delle nuove norme anti-Covid relativamente al numero di spettatori che possono accedere agli stadi. La Lega A fa riferimento “in particolare alla disposizione che abroga la differenza tra zone se muniti di super green pass“. A questa si aggiunge la norma delle legge approvata ieri sulle capienze, che prevede che “in zona bianca la capienza consentita non può essere superiore al 75%“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Laal 75%” per gli impianti sportivi si può applicare “agliin qualunque zona situati. Tanto evidentemente su presupposto che l’accesso alloo è consentito con il solo super green pass“. Lo spiega laA in una nota, in cui dà un “chiarimento interpretativo” delle nuove norme anti-Covid relativamente al numero di spettatori che possono accedere agli. LaA fa riferimento “in particolare alla disposizione che abroga la differenza tra zone se muniti di super green pass“. A questa si aggiunge la norma delle legge approvata ieri sulle capienze, che prevede che “in zona bianca laconsentita non può essere superiore al 75%“. SportFace.

