Leeds United vs Manchester United: pronostico e possibili formazioni

Il Manchester United farà un'offerta per ottenere vittorie consecutive in Premier League quando domenica 20 febbraio pomeriggio si dirigerà a Elland Road per affrontare il Leeds United. I Red Devils sono attualmente quarti in classifica, due punti di vantaggio sul West Ham United, quinto, mentre il Leeds è 15esimo, sei punti di vantaggio dalla zona retrocessione e si dirige verso il prossimo set di partite. Il calcio di inizio di Leeds United vs Manchester United è previsto alle 15

Manchester United, Rangnick chiarisce: "Maguire è e resterà capitano" L'atmosfera nello spogliatoio è migliorata molto" L'allenatore del Manchester United Ralf Rangnick ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della sfida con il Leeds United di Bielsa. Il tecnico ...

Perché il Leeds United potrebbe perdere sponsorizzazioni per 18 milioni Sassuolonews.net Accadde oggi: il Manchester United inaugura il “Trafford” Intervenuto in conferenza stampa in vista della sentitissima sfida di campionato col Leeds, mister Ralf Rangnick ha confessato ... (TUTTO mercato WEB) Il suo addio risolverebbe molti problemi al ...

Rangnick, autogol in conferenza: "Non sapevo che la gara col Leeds fosse tanto importante" (CalcioToday.it) L’ex giocatore e leggenda del Liverpool Jamie Carragher è intervenuto al Telegraph per parlare del momento degli eterni rivali del Manchester United e di Cristiano Ronaldo. “L’anno ...

