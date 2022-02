LE PAGELLE DI PALERMO-TURRIS 5-0. Gol e spettacolo al Barbera

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ildomina dal primo all'ultimo minuto annichilendo unache fa ben poco per impensierire i rosa. Buona la manovra e le idee di gioco, ma adesso serve dare continuità a questo 5-0 per dare un segnale forte al campionato.

Su una palla lunga di Lancini, Sbraga - unico difensore di ruolo a disposizione degli ospiti - cerca il retropassaggio beffando il portiere Perina e regalando il vantaggio al. Da quel momento ...: Pelagotti 6,5; Accardi 6 (dal 15 s.t. Somma 6), Lancini 6, Perrotta 6, Crivello 6 (dal 1 s.t. Giron 6); De Rose 7,5, Damiani 6 (dal 29 s.t. Soleri 6,5); Valente 7, Luperini 7,5, Floriano 8 (...Il Palermo domina dal primo all'ultimo minuto annichilendo una Turris che fa ben poco per impensierire i rosa. Buona la manovra e le idee di gioco, ma adesso serve dare continuità a questo 5-0 per ...