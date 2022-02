Le ombre del caso McConville gettate su Gerry Adams, protagonista della pace in Irlanda (Di sabato 19 febbraio 2022) Che Jean McConville fosse una spia britannica era una certezza per i Provos dell’Ira, e poco importava per loro, nel dicembre ’72, se fosse vedova e madre di dieci figli, tirati su con quel che riusciva nei miseri spiragli che le concedevano le periferie di Belfast. Andarono a prenderla a casa, strappandola letteralmente dalle braccia dei figli, che da quella sera mai più l’avrebbero rivista. Quel che le accadde dopo – nonché i ruoli e le responsabilità di chi volle che McConville divenisse la più nota delle “disappeared”, dato che i suoi resti saranno trovati solo nel 2003 su una spiaggia – è ciò che ha cercato di approfondire Patrick Radden Keefe nel suo libro Non dire niente (Mondadori), che è la ricerca svolta sul campo in quattro anni di lavoro, sette viaggi in Irlanda del nord e più di cento interviste, nonché un carotaggio ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 19 febbraio 2022) Che Jeanfosse una spia britannica era una certezza per i Provos dell’Ira, e poco importava per loro, nel dicembre ’72, se fosse vedova e madre di dieci figli, tirati su con quel che riusciva nei miseri spiragli che le concedevano le periferie di Belfast. Andarono a prenderla a casa, strappandola letteralmente dalle braccia dei figli, che da quella sera mai più l’avrebbero rivista. Quel che le accadde dopo – nonché i ruoli e le responsabilità di chi volle chedivenisse la più nota delle “disappeared”, dato che i suoi resti saranno trovati solo nel 2003 su una spiaggia – è ciò che ha cercato di approfondire Patrick Radden Keefe nel suo libro Non dire niente (Mondadori), che è la ricerca svolta sul campo in quattro anni di lavoro, sette viaggi indel nord e più di cento interviste, nonché un carotaggio ...

