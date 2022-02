"Le limitazioni al diritto al lavoro per il Covid sono incostituzionali" dice una giudice (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI – Secondo la giudice di Pisa Lina Manuali, che ha assolto un cittadino dall'accusa di avere violato un Dpcm per essere uscito di casa durante la pandemia, “con il susseguirsi – spesso in contrapposizione tra loro – di decreti legge e Dpcm si è assistito all'introduzione di sempre più stringenti restrizioni e limitazioni nell'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, fino ad arrivare a incidere sul diritto al lavoro e a un'equa retribuzione con violazione dell'articolo 36 della Costituzione”. Il riferimento alle limitazioni per chi non possiede il green pass sembra chiaro anche se non viene esplicitato. Lo stato di emergenza "era illegittimo" E' quanto si legge nelle motivazioni, depositate due giorni fa e consultate dall'AGI, alla sentenza pronunciata l'8 novembre scorso. Tra le altre ... Leggi su agi (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI – Secondo la giudi Pisa Lina Manuali, che ha assolto un cittadino dall'accusa di avere violato un Dpcm per essere uscito di casa durante la pandemia, “con il susseguirsi – spesso in contrapposizione tra loro – di decreti legge e Dpcm si è assistito all'introduzione di sempre più stringenti restrizioni enell'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, fino ad arrivare a incidere sulale a un'equa retribuzione con violazione dell'articolo 36 della Costituzione”. Il riferimento alleper chi non possiede il green pass sembra chiaro anche se non viene esplicitato. Lo stato di emergenza "era illegittimo" E' quanto si legge nelle motivazioni, depositate due giorni fa e consultate dall'AGI, alla sentenza pronunciata l'8 novembre scorso. Tra le altre ...

