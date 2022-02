Latte annacquato | indagato un camionista | scoperto un doppio fondo nel mezzo che lo trasportava

Advertising

DSantanche : Dopo vino annacquato, latte sintetico col bollino qualità, sistema etichettatura che penalizza prodotti ed eccellen… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Frode alimentare. Un autotrasportatore consegnava latte annacquato ad una nota azienda marchigiana - FarodiRoma : Frode alimentare. Un autotrasportatore consegnava latte annacquato ad una nota azienda marchigiana - AnsaMarche : Latte annacquato: Procura Ascoli indaga autotrasportatore. Camion con doppio fondo, accertamenti su due mezzi - statodelsud : Latte annacquato: Procura Ascoli indaga autotrasportatore -

Ultime Notizie dalla rete : Latte annacquato

Il Gruppo Cooperlat è "esclusivamente parte lesa" nella vicenda delal centro di un inchiesta della Procura di Ascoli Piceno, che ha indagato un autotrasportatore ed è "in attesa che ...Un panino ala marchio Morato, invece, pesa 48 g e contiene 5,3 g di zuccheri. Il prosciutto ... forse per arricchire il gusto che risulterebbe in un certo senso ''. Se nella maionese ...AMANDOLA - Latte allungato con l’acqua durante il tragitto dalla cooperativa alla sede aziendale. Questa la singolare indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ascoli, che vede indagato ...La Procura della Repubblica di Ascoli Piceno indaga per una frode alimentare commessa da un autotrasportatore che con il suo camion cisterna trasferiva latte da una cooperativa di Amandola (Fermo) ...