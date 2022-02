L’Atalanta cambia proprietà: firmato l’accordo tra i Percassi e il co-presidente del fondo Bain Capital (e proprietario dei Boston Celtics) (Di sabato 19 febbraio 2022) Con un comunicato pubblicato sul proprio sito Internet, la società calcistica delL’Atalanta ha annunciato “la sottoscrizione di un accordo di partnership tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca“, co-presidente di Bain Capital – uno dei principali fondi di investimento al mondo – oltre che comproprietario della squadra di basket Nba dei Boston Celtics. l’accordo prevede l’ingresso dei nuovi investitori con una quota complessiva del 55% nel Capitale sociale de La Dea srl – la holding detentrice di circa l’86% del club di serie A – mentre i Percassi, gli attuali proprietari, manterranno la quota del 45%. “La famiglia Percassi rimarrà il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Con un comunicato pubblicato sul proprio sito Internet, la società calcistica delha annunciato “la sottoscrizione di un accordo di partnership tra la famigliae un gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca“, co-di– uno dei principali fondi di investimento al mondo – oltre che comdella squadra di basket Nba deiprevede l’ingresso dei nuovi investitori con una quota complessiva del 55% nele sociale de La Dea srl – la holding detentrice di circa l’86% del club di serie A – mentre i, gli attuali proprietari, manterranno la quota del 45%. “La famigliarimarrà il ...

