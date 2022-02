L'amica geniale 3, anticipazioni 20 febbraio: Elena e Pietro ai ferri corti (Di sabato 19 febbraio 2022) L'amica geniale 3 torna in onda il 20 febbraio 2022 in prima serata su Rai1. La nuova puntata sarà composta dal quinto e sesto episodio intitolati Terrore e Diventare. Le anticipazioni rivelano che Elena aderirà alla causa femminista e ciò la porterà a litigare con suo marito Pietro, il quale non la capirà. Inoltre, scoprirà che sua sorella Elisa sta frequentando Marcello Solara e preoccupata per lei, deciderà di andare a parlarle di persona. Nel frattempo, Gennaro litigherà con le bimbe di Elena e lei tollererà la situazione fino ad un certo punto. L'amica geniale 3, trama 20 febbraio: Elena e Pietro litigano pesantemente Elena, dopo essere riuscita ad aiutare Lila ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 19 febbraio 2022) L'3 torna in onda il 202022 in prima serata su Rai1. La nuova puntata sarà composta dal quinto e sesto episodio intitolati Terrore e Diventare. Lerivelano cheaderirà alla causa femminista e ciò la porterà a litigare con suo marito, il quale non la capirà. Inoltre, scoprirà che sua sorella Elisa sta frequentando Marcello Solara e preoccupata per lei, deciderà di andare a parlarle di persona. Nel frattempo, Gennaro litigherà con le bimbe die lei tollererà la situazione fino ad un certo punto. L'3, trama 20litigano pesantemente, dopo essere riuscita ad aiutare Lila ...

