Lamberto Sposini | il dramma mai dimenticato | come sta oggi?

Lamberto Sposini è stato vittima di un malore drammatico. Da quel momento, la sua vita è totalmente cambiata. Ecco cosa accadde. A distanza di anni, tiene ancora banco la drammatica vicenda di Lamberto Sposini. All'epoca, il giornalista fu colpito da un bruttissimo malore che lo ha portato lontano dalla televisione e dal giornalismo. La vicenda del noto giornalista è ricordata ancora oggi. Sposini fu alla guida del programma La vita in diretta dal 2008 al 2011. Nel suo ultimo anno di conduzione, in trasmissione era affiancato dalla storica conduttrice Mara Venier. Il 29 aprile dello stesso anno, il giornalista fu colpito da un ictus poco prima della messa in onda. Quel giorno è ricordato anche per il royal wedding tra ...

