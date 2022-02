L’accordo fra Alex Belli e Delia Duran che ha fatto infuriare i fan del GF vip (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo il ritorno di Alex Belli nella casa del Grande Fratello vip, fra lui e la moglie Delia Duran sembrerebbe tornato il sereno, nonostante le numerose incomprensioni che hanno fatto vacillare il loro rapporto. Dopo molti alti e bassi – sopraggiunti a causa della relazione ambigua fra l’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge – un riavvicinamento con la modella venezuelana a quanto pare ha finalmente sancito una tregua fra i due coniugi. Fra carezze e baci passionali, i due hanno avuto modo di allentare la tensione, in particolar modo Durante un’occasione: quando sono stati immortalati dalle telecamere mentre si toglievano i microfoni e si rinchiudevano in bagno. In seguito, una nuova trovata di Belli ha attirato l’attenzione del web, facendo ... Leggi su diredonna (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo il ritorno dinella casa del Grande Fratello vip, fra lui e la mogliesembrerebbe tornato il sereno, nonostante le numerose incomprensioni che hannovacillare il loro rapporto. Dopo molti alti e bassi – sopraggiunti a causa della relazione ambigua fra l’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge – un riavvicinamento con la modella venezuelana a quanto pare ha finalmente sancito una tregua fra i due coniugi. Fra carezze e baci passionali, i due hanno avuto modo di allentare la tensione, in particolar modote un’occasione: quando sono stati immortalati dalle telecamere mentre si toglievano i microfoni e si rinchiudevano in bagno. In seguito, una nuova trovata diha attirato l’attenzione del web, facendo ...

