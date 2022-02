L’Abiomed bike & co. Ragusa domani a Caltanissetta (Di sabato 19 febbraio 2022) Ragusa – Si parte. E’ in programma domani, domenica 20 febbraio, la prima prova di Coppa Sicilia di mountain bike. Si correrà, infatti, la terza edizione della Xco Città di Caltanissetta. Dopo avere sostenuto i test funzionali, che hanno permesso allo staff tecnico di raccogliere le valutazioni necessarie per consentire agli atleti di affrontare la fase d’avvio della nuova stagione, i corridori delL’Abiomed bike & Co. Ragusa si rituffano di nuovo nelle fasi più concitate della stagione. Saranno di scena, nelle varie categorie, Erika Boscarino, Anastasia Micieli, Alessia Micieli, Peppino Cilia, Gabriele Spata, Giada Nascondiglio, Leonardo Tumino, Lorenzo Vitale, Giovanni Distefano, Flavio Schembari, Federica Occhipinti, Cristian Cascone e Saro ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 19 febbraio 2022)– Si parte. E’ in programma, domenica 20 febbraio, la prima prova di Coppa Sicilia di mountain. Si correrà, infatti, la terza edizione della Xco Città di. Dopo avere sostenuto i test funzionali, che hanno permesso allo staff tecnico di raccogliere le valutazioni necessarie per consentire agli atleti di affrontare la fase d’avvio della nuova stagione, i corridori del; Co.si rituffano di nuovo nelle fasi più concitate della stagione. Saranno di scena, nelle varie categorie, Erika Boscarino, Anastasia Micieli, Alessia Micieli, Peppino Cilia, Gabriele Spata, Giada Nascondiglio, Leonardo Tumino, Lorenzo Vitale, Giovanni Distefano, Flavio Schembari, Federica Occhipinti, Cristian Cascone e Saro ...

