La Virtus Bava Pozzuoli attende il derby | intanto saluta Gianmarco Rossi 

Mettersi alle spalle il momento negativo. E' questo il principale obiettivo della Virtus Bava Pozzuoli nel derby della ventesima giornata in programma questa domenica (ore 18) in casa della Geko Psa Sant'Antimo. "E' una partita diversa rispetto a quella dell'andata – ha dichiarato Mario Caresta, capitano della compagine puteolana -. Loro sono lanciati verso i play off e noi dobbiamo uscire da un periodo buio. Mi aspetto una partita delle nostre, però con un pizzico di fortuna in più e cinismo nel finale di gara. Sant'Antimo ha aggiunto qualche giocatore alle rotazioni, quindi, dovremo preparare un match diverso". I gialloblù sono reduci da cinque sconfitte consecutive e sono chiamati ad invertire il trend negativo. "Una fase che si supera restando ...

