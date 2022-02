La telefonata di Caterina Balivo a Cristiano Malgioglio spiazza chi segue Il Cantante Mascherato (Di sabato 19 febbraio 2022) E’ davvero così facile indovinare chi si nasconde dietro la maschera SoleLuna de Il Cantante Mascherato? E’ davvero Cristiano Malgioglio la risposta esatta o dopo la telefonata di Caterina Balivo investigatori e pubblico sono tornati al punto di partenza? Erano quasi tutti sicuri che SoleLuna fosse il famoso paroliere che ritroviamo in tante trasmissioni, tutti tranne Flavio Insinna che puntava si Massimo Lopez. Poi la Balivo ha preso il cellulare, ha chiamato Malgioglio e nessuno l’ha fermata. Cristiano ha risposto, quindi non è lui il Cantante Mascherato? Caterina Balivo ha iniziato a mostrare strani dubbi, ha pensato che la maschera potesse ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 19 febbraio 2022) E’ davvero così facile indovinare chi si nasconde dietro la maschera SoleLuna de Il? E’ davverola risposta esatta o dopo ladiinvestigatori e pubblico sono tornati al punto di partenza? Erano quasi tutti sicuri che SoleLuna fosse il famoso paroliere che ritroviamo in tante trasmissioni, tutti tranne Flavio Insinna che puntava si Massimo Lopez. Poi laha preso il cellulare, ha chiamatoe nessuno l’ha fermata.ha risposto, quindi non è lui ilha iniziato a mostrare strani dubbi, ha pensato che la maschera potesse ...

Advertising

RebsDiary : RT @aleferaz: la telefonata, la videochiamata, iva e caterina che confrontano i numeri milly adesso fa saltare in aria lo studio #IlCantan… - coralinemood : RT @aleferaz: la telefonata, la videochiamata, iva e caterina che confrontano i numeri milly adesso fa saltare in aria lo studio #IlCantan… - aleferaz : la telefonata, la videochiamata, iva e caterina che confrontano i numeri milly adesso fa saltare in aria lo studio #IlCantanteMascherato -