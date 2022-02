La Salernitana ferma il Milan | 2-2 al Fabbri | l’Inter può riprendersi la vetta della classifica

(Di sabato 19 febbraio 2022) L’anticipo del sabato sera26ª giornata di Serie A non fa sorridere i rossoneri. La squadra guidata da Stefano Pioli ha portato a casa un deludente punto pareggiando alcontro la. Messias ha portato in vantaggio ilal 5?, ma Bonazzoli ha pareggiato i conti al 29?. Al ritorno in campo ci è voluta quasi mezz’ora per un nuovo gol, con Djuric che ha portato in vantaggio i padroni di casa. Al 77?, però, ci ha pensato Rebic a metterci una pezza e ‘salvare’ il, con un pareggio anzichè una sconfitta. I rossoneri adesso sono a 56 punti epuò tentare il sorpasso nella sfida di domani contro il Sassuolo. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

DAZN_IT : Colpo di scena, la Salernitana ferma la capolista ?? Il Milan sbatte contro i 'nuovi' granata di Nicola: è 2 a 2 ??… - despite_qwame : RT @DiMarzio: #SerieA | Davide #Nicola ferma #Pioli alla sua prima panchina con la @OfficialUSS1919 e trova già un 'record' - Scin_o : RT @DiMarzio: #SerieA | Davide #Nicola ferma #Pioli alla sua prima panchina con la @OfficialUSS1919 e trova già un 'record' - CronacheTweet : La #Salernitana compie l’impresa e ferma il #Milan capolista ?? #SalernitanaMilan - DiMarzio : #SerieA | Davide #Nicola ferma #Pioli alla sua prima panchina con la @OfficialUSS1919 e trova già un 'record' -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana ferma

Lala corsa del Milan in Campania, e offre la possibilità a Inter e Napoli di operare il contro sorpasso in classifica. Rossoneri poco brillanti oggi, con un Maignan non perfetto e un ...Unacommovente lotta assieme al suo nuovo allenatore, Davide Nicola, esul 2 - 2 il Milan . Bonazzoli e Djuric giocano un brutto scherzo a Pioli che perde punti fondamentali in ...... di Nicola che scalda ancor di più l'Arechi Salernitana-Milan è stata la prima partita in Serie A dopo Verona-Juventus 2-1 del maggio 2016 a vedere una squadra ultima in classifica fermare la ...Pari spettacolo all'Arechi di Salerno: Davide Nicola al suo debutto ferma la capolista Milan sfiorando la clamorosa ... Pronti, partenza e la Salernitana è subito altissima: pressing e corsa per ...