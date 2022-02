La Salernitana blocca il Milan | i nuovi scenari di classifica

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ladi Davide Nicolaildi Stefano Pioli. All’Arechi termina 2-2 dopo una gara al cardiopalma in cui i granata sono riusciti anche a ribaltare il match e hanno sfiorato la grande impresa. Punto d’oro per la squadra campana che non cambia molto lama dà tante carica in vista del futuro.Serie ASerie A: pari tra, cambia laIl pareggio tra, però,i rossoneri che ora sono solo a +2 dall’Inter (con due partite in meno) e a +3 dal Napoli (con una partita in meno). I prossimi due giorni potrebbero cambiare radicalmente lain vetta. Grave scivolone dei rossoneri che, ora, ...