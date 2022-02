“La Russia ha deciso di invadere”: Biden pronto al peggio (Di sabato 19 febbraio 2022) “Stiamo denunciando i piani russi. Non perchè vogliamo un conflitto ma perchè stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per togliere ogni motivo che la Russia può addurre per giustificare l’invasione dell’Ucraina. Se la Russia persegue i suoi piani, sarà responsabile di una catastrofica e inutile guerra per scelta”, ha twittato ieri sera il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, a poca distanza dalla telefonata con i leader che ha preceduto l’aggiornamento sulla crisi tra Ucraina e Russia. Se nei giorni scorsi sembrava che il peggio fosse passato la tensione ai confini è in continuo aumento: secondo quanto riferisce un funzionario del Pentagono”più del 40% delle forze russe ai confini dell’Ucraina risultano in una posizione di attacco. Gli Stati Uniti stimano che il numero di truppe russe ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) “Stiamo denunciando i piani russi. Non perchè vogliamo un conflitto ma perchè stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per togliere ogni motivo che lapuò addurre per giustificare l’invasione dell’Ucraina. Se lapersegue i suoi piani, sarà responsabile di una catastrofica e inutile guerra per scelta”, ha twittato ieri sera il presidente degli Stati Uniti Joe, a poca distanza dalla telefonata con i leader che ha preceduto l’aggiornamento sulla crisi tra Ucraina e. Se nei giorni scorsi sembrava che ilfosse passato la tensione ai confini è in continuo aumento: secondo quanto riferisce un funzionario del Pentagono”più del 40% delle forze russe ai confini dell’Ucraina risultano in una posizione di attacco. Gli Stati Uniti stimano che il numero di truppe russe ...

