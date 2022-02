La Roma salvata dai govanissimi. Con il Verona finisce 2-2 (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - La Roma viene salvata da due ragazzini e con il Verona si prende un pareggio che sembrava quasi insperato. finisce 2-2 all'Olimpico con le prime reti in Serie A del 2003 Volpato e del 2002 Bove, che acciuffano il momentaneo doppio vantaggio veronese di Barak e Tameze. Terzo pareggio consecutivo per la squadra di Josè Mourinho (espulso per proteste nel finale), che si riporta momentaneamente a -6 dal quarto posto, ma continuando a non convincere sul piano del gioco. Cinque minuti sul cronometro e gli ospiti la sbloccano con il solito Barak, che ribadisce in rete una respinta di Rui Patricio sul tiro cross di Faraoni. I giallorossi provano una reazione confusa, piu' di nervi che di qualità, ma al 20' arriva addirittura il raddoppio scaligero con la fiammata di Tameze su assist dell'ex Caprari. La ... Leggi su agi (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - Lavieneda due ragazzini e con ilsi prende un pareggio che sembrava quasi insperato.2-2 all'Olimpico con le prime reti in Serie A del 2003 Volpato e del 2002 Bove, che acciuffano il momentaneo doppio vantaggio veronese di Barak e Tameze. Terzo pareggio consecutivo per la squadra di Josè Mourinho (espulso per proteste nel finale), che si riporta momentaneamente a -6 dal quarto posto, ma continuando a non convincere sul piano del gioco. Cinque minuti sul cronometro e gli ospiti la sbloccano con il solito Barak, che ribadisce in rete una respinta di Rui Patricio sul tiro cross di Faraoni. I giallorossi provano una reazione confusa, piu' di nervi che di qualità, ma al 20' arriva addirittura il raddoppio scaligero con la fiammata di Tameze su assist dell'ex Caprari. La ...

