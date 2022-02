La Roma dice addio alla zona Champions | ma salva la faccia coi giovani E Mou accende il dibattito

(Di sabato 19 febbraio 2022) Dieci assenze e pareggio numero 5 (il terzo consecutivo) in campionato, per la, ormai. All'Olimpico gara dai...

Ma, con questi giovanissimi, è nata una nuova? "Non la definirei così -Bove - , ma in allenamento tutti gli altri aiutano noi giovani a crescere e noi siamo bravi a prendere le occasioni ...Volevamo fare di più davanti ai nostri tifosi. Brutto primo tempo, poi una Roma diversa: cosa ha detto Mourinho? Le cose che ci dice rimangono nello spogliatoio. E' cambiato l'atteggiamento di ognuno.Le cose che ci dice, poi, rimangono nello spogliatoio. È cambiato l'atteggiamento di ogni componente. Siamo stati più aggressivi e alla fine abbiamo recuperato una partita che si era messa male".