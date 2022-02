La risposta di Crisanti agli attacchi per la “villa del ‘600 da due milioni di euro” (Di sabato 19 febbraio 2022) Andrea Crisanti ha acquistato una dimora storica in provincia di Vicenza, villa Priuli Custoza detta Ca’ Priuli, a villa del Ferro nel comune di Val Liona (Vicenza), sui Colli Berici. Si tratta di una dimora che risale alla seconda metà del XVI secolo e viene attribuita all’architetto della Repubblica di Venezia Vincenzo Scamozzi. Secondo il chiacchiericcio sui social il microbiologo dell’università di Padova ha speso per acquistare la villa da 15mila metri quatrati oltre due milioni di euro. E sono arrivate critiche da ogni dove: “Che ci deve fare con sette bagni? No, dico, sette bagni”, scrive qualcuno. Alla fine Crisanti ha risposto. Il “virogolo star”, come viene chiamato dai suoi detrattori, ha spiegato che per comprare la villa ha dovuto ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Andreaha acquistato una dimora storica in provincia di Vicenza,Priuli Custoza detta Ca’ Priuli, adel Ferro nel comune di Val Liona (Vicenza), sui Colli Berici. Si tratta di una dimora che risale alla seconda metà del XVI secolo e viene attribuita all’architetto della Repubblica di Venezia Vincenzo Scamozzi. Secondo il chiacchiericcio sui social il microbiologo dell’università di Padova ha speso per acquistare lada 15mila metri quatrati oltre duedi. E sono arrivate critiche da ogni dove: “Che ci deve fare con sette bagni? No, dico, sette bagni”, scrive qualcuno. Alla fineha risposto. Il “virogolo star”, come viene chiamato dai suoi detrattori, ha spiegato che per comprare laha dovuto ...

Advertising

PiazzaSimonetta : RT @La7tv: #lariachetira La storia di Francesca Scamarcio che non vuole vaccinarsi e rischia di perdere il lavoro. La risposta di Crisanti:… - 171822elFranca : RT @La7tv: #lariachetira La storia di Francesca Scamarcio che non vuole vaccinarsi e rischia di perdere il lavoro. La risposta di Crisanti:… - mlpedo : RT @La7tv: #lariachetira La storia di Francesca Scamarcio che non vuole vaccinarsi e rischia di perdere il lavoro. La risposta di Crisanti:… - Fiorellissimo : RT @La7tv: #lariachetira La storia di Francesca Scamarcio che non vuole vaccinarsi e rischia di perdere il lavoro. La risposta di Crisanti:… - La7tv : #lariachetira La storia di Francesca Scamarcio che non vuole vaccinarsi e rischia di perdere il lavoro. La risposta… -