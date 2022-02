«La ricerca per estendere le possibilità della voce maschile parte in età barocca, ma è tuttora attuale grazie a compositori come Sciarrino» spiega il controtenore. Che qui si racconta e sfata tanti pregiudizi (Di sabato 19 febbraio 2022) Avere una voce naturale da baritono e cantare in un registro femminile. Un paradosso? Solo in apparenza. Raffaele Pe è un famoso controtenore ed è anche uno studioso. È l’erede artistico dei castrati, le voci di Dio, come si chiamavano. È il primo controtenore ad aver cantato all’Arena di Verona, il primo ad aver interpretato in tempi moderni l’Orfeo di Nicola Porpora e L’empio punito di Alessandro Melani (con cui in musica si dà il via al mito di Don Giovanni), il primo a proporre in Italia nel suo registro un capolavoro assoluto come Rinaldo di Händel. ... Leggi su iodonna (Di sabato 19 febbraio 2022) Avere unanaturale da baritono e cantare in un registro femminile. Un paradosso? Solo in apparenza. Raffaele Pe è un famosoed è anche uno studioso. È l’erede artistico dei castrati, le voci di Dio,si chiamavano. È il primoad aver cantato all’Arena di Verona, il primo ad aver interpretato in tempi moderni l’Orfeo di Nicola Porpora e L’empio punito di Alessandro Melani (con cui in musica si dà il via al mito di Don Giovanni), il primo a proporre in Italia nel suo registro un capolavoro assolutoRinaldo di Händel. ...

GiovaQuez : Una nuova ricerca di Lancet “lascia poco spazio alla fantasia malata dei fenomeni da talk-show: il virus è stato ca… - juventusfc : Juve e Torino insieme per la ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo-IRCCS Sono state realizzate 2 edizioni li… - GiovaAlbanese : #Danilo: 'Questo gol lo dedico a tutta la squadra. Abbiamo mangiato tante cose non buone in questi mesi, ma siamo r… - RobertaMoscate6 : RT @giuseppetp55: Sempre più grande #Draghi è riuscito a”scovare”ben circa 8miliardi per distribuirli a famiglie e imprese contro le bollet… - LuciaVenturini_ : Sei alla ricerca di proteine vegetali per raggiungere l'apporto giornaliero? Guarda il prodotto nel video:… -