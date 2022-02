La Pupa e il Secchione: Soleil Sorge e Antonella Elia nel cast? Ecco quale ruolo ricoprirebbero (Di sabato 19 febbraio 2022) Sembrerebbe proprio che nel cast de La Pupa e il Secchione di Barbara d'Urso ci saranno anche Soleil Sorge e Antonella Elia! Leggi su comingsoon (Di sabato 19 febbraio 2022) Sembrerebbe proprio che nelde Lae ildi Barbara d'Urso ci saranno anche

Advertising

QuiMediaset_it : #LaPupaEilSecchioneShow non è ancora iniziato, ma è già virale sui social. In soli 10 giorni i promo #madreh con… - rogerfan88 : @umaketosmile Anche perché Soleil non può andare in finale, è già confermata come opinionista alla pupa e il secchi… - davidoskychoc : RT @QuiMediaset_it: #LaPupaEilSecchioneShow non è ancora iniziato, ma è già virale sui social. In soli 10 giorni i promo #madreh con @carme… - cristin07453433 : RT @Loredana_Dana75: @antonellaD_E Giusto la pupa e il secchione poteva fare!?? - Clalblanca : @soleilstasiiii Si l'opinionista alla pupa e il secchione. Che carriera folgorante ???????? #gfvip #fuorisoleil -