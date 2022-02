La Premier su Zielinski: pronti sessanta milioni, la decisione del Napoli (Di sabato 19 febbraio 2022) Piotr Zielinski è nel pieno della maturazione e quel gol al Barcellona sa tanto di svolta nella carriera. Oramai è un insostituibile per Luciano Spalletti. Giocatore capace di abbinare la qualità con la quantità, di calciare di destro e di sinistro senza alcuna differenza: per delucidazioni basta guardare proprio il gol segnato al Barcellona in Europa League. Prima tiro di mancino con la parate di Ter Stegen, ribattuta di destro e rete. Prestazioni quelle di Zielinski che in Premier League stanno seguendo attentamente. Tanto che molti top club si sono già messi sulle tracce del giocatore polacco, oramai diventato un leader anche fuori dal campo. Molto spesso ci ha messo la faccia, anche nella scorsa stagione quando con Gattuso le cose non giravano sempre al meglio. Calciomercato: il futuro di Zielinski Gazzetta dello ... Leggi su napolipiu (Di sabato 19 febbraio 2022) Piotrè nel pieno della maturazione e quel gol al Barcellona sa tanto di svolta nella carriera. Oramai è un insostituibile per Luciano Spalletti. Giocatore capace di abbinare la qualità con la quantità, di calciare di destro e di sinistro senza alcuna differenza: per delucidazioni basta guardare proprio il gol segnato al Barcellona in Europa League. Prima tiro di mancino con la parate di Ter Stegen, ribattuta di destro e rete. Prestazioni quelle diche inLeague stanno seguendo attentamente. Tanto che molti top club si sono già messi sulle tracce del giocatore polacco, oramai diventato un leader anche fuori dal campo. Molto spesso ci ha messo la faccia, anche nella scorsa stagione quando con Gattuso le cose non giravano sempre al meglio. Calciomercato: il futuro diGazzetta dello ...

