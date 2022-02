La polizia sgombera i blocchi del Freedom Convoy e ' libera' Ottawa | oltre 100 arresti

(Di sabato 19 febbraio 2022) Lacanadese è intervenuta per porre fine una volta per tutte al blocco della capitale, da settimane paralizzata dai membri del cosiddetto, che protestano contro l'obbligo di vaccinazione per i camionisti e le...

Advertising

Angiole46376314 : RT @euronewsit: Canada: la polizia sgombera le strade di Ottawa; dopo tre settimane finisce l'occupazione dei camionisti del 'convoglio per… - ilnida : RT @euronewsit: Canada: la polizia sgombera le strade di Ottawa; dopo tre settimane finisce l'occupazione dei camionisti del 'convoglio per… - euronewsit : Canada: la polizia sgombera le strade di Ottawa; dopo tre settimane finisce l'occupazione dei camionisti del 'convo… - teletext_ch_it : Polizia sgombera le strade di Ottawa - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Canada: la polizia sgombera dai camion le strade di Ottawa Dopo tre settiman… -

Ultime Notizie dalla rete : polizia sgombera

Gli agenti si sono poi recati all'incrocio tra Rideau e Sussex, effettuando altri arresti e liberandolo", ha precisato Steve Bell, capo dellaad interim di Ottawa. La protesta ha bloccato ...La stampa locale riferisce di più di 20 mezzi portati via nelle scorse ore nell'ambito dell'operazione diper lo sgombero di manifestanti e camionisti dopo che il premier Justin Trudeau ha ...Dopo tre settimane di proteste, inizia lo sgombero dei camionisti e manifestanti no vax che ... sventolando bandiere canadesi e urlando slogan contro il governo, ora, la polizia non ci sta più e ...MONTECCHIO MAGGIORE - Fuorilegge di certo, furbo invece pensava di esserlo, ma in realtà lo è stato fino a un certo punto: infatti ha lasciato tracce visibili, cosicché la polizia locale è andato a ...