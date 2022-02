Advertising

ventoc : RT @ilpost: La polizia di Ottawa ha arrestato più di 100 persone tra i manifestanti del Freedom Convoy - AVMoccia : RT @osamundR: ???? ??????????????ARRESTATI DUE ORGANIZZATORI DEL FREEDOM CONVOY Chris Barber e Tamara Lich, due degli organizzatori del Freedom Con… - GianniVezzani1 : RT @Giovann91620348: OTTAWA • Canada Arresti di massa e scene orribili che riportano la memoria ai tempi dell’orrore nazista. Qui vediamo… - Man58792690 : RT @ChanceGardiner: Ryan O'Connor: La polizia di Ottawa ora minaccia i manifestanti di sequestrare i loro bambini. Si tratta di intimidire… - LuigiRanieri16 : RT @Giovann91620348: OTTAWA • Canada Arresti di massa e scene orribili che riportano la memoria ai tempi dell’orrore nazista. Qui vediamo… -

Ultime Notizie dalla rete : polizia Ottawa

CANADA - Lacanadese 'sblocca'paralizzata dalle proteste contro le misure decise nel mezzo della pandemia di coronavirus. La stampa locale riferisce di oltre 100 arresti e di più di 20 mezzi ...Accanto aanche Toronto, Québec City e Winnipeg si uniscono alla lista delle città canadesi ... rendendo vani i tentativi da parte dellafrancese e dello stesso presidente Emmanuel ...Oltre 100 le persone arrestate e 21 i veicoli rimossi, in un intervento che ha visto la partecipazione (in numero non precisato) di agenti di diversi corpi di polizia (Ottawa, Ontario e Québec).Sono settanta le persone arrestate nel corso delle operazioni di polizia a Ottawa contro i manifestanti che contestano le restrizioni anti-Covid in Canada. «Abbiamo assunto il controllo e proseguiremo ...