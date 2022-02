La pista dell'omicidio, aperta un'inchiesta sulla morte di Franco Trinca: terrificanti sospetti, cosa c'è dietro la tragedia? (Di sabato 19 febbraio 2022) È morto a 70 lo scorso 4 febbraio Franco Trinca, il biologo che coordinava diverse associazioni no-vax e che era stato spesso ospite di alcune trasmissioni televisive, all'interno delle quali portava avanti le sue idee critiche nei confronti nella campagna vaccinale anti-Covid e sponsorizzava le fantomatiche “terapie domiciliari”. Trinca è morto proprio a causa di una polmonite bilaterale da Covid che gli è stata fatale, non essendo vaccinato: si è spento dopo un ricovero in ospedale piuttosto lungo. Sul suo decesso è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo: nel mirino il medico di base del biologo, che si è detto pronto a spiegare ai magistrati di aver agito correttamente. “Io ho rilasciato al dottor Trinca una esenzione in scienza e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) È morto a 70 lo scorso 4 febbraio, il biologo che coordinava diverse associazioni no-vax e che era stato spesso ospite di alcune trasmissioni televisive, all'internoe quali portava avanti le sue idee critiche nei confronti nella campagna vaccinale anti-Covid e sponsorizzava le fantomatiche “terapie domiciliari”.è morto proprio a causa di una polmonite bilaterale da Covid che gli è stata fatale, non essendo vaccinato: si è spento dopo un ricovero in ospedale piuttosto lungo. Sul suo decesso è stataun'percolposo: nel mirino il medico di base del biologo, che si è detto pronto a spiegare ai magistrati di aver agito correttamente. “Io ho rilasciato al dottoruna esenzione in scienza e ...

Advertising

Nerys__ : Cari twitteri e twittere, vado a riposare ?? in vista della partita di hockey pista di stasera e dell’ultima nottata… - claudioraguzzi : RT @RobertaBruzzone: Oggi al Master in Scienze Forensi e Criminologia Investigativa della CSI Academy in partnership con AISF parliamo di a… - RobertaBruzzone : Oggi al Master in Scienze Forensi e Criminologia Investigativa della CSI Academy in partnership con AISF parliamo d… - vivoperlinter : La nuova pista per l'attacco dell'#Inter. #calciomercato - aciapparoni : RT @rtl1025: ?? Chissà che la campagna elettorale non inizi a bordo vasca dell'#Aquafan, da dove negli anni 90 vennero lanciati, tra gli alt… -