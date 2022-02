La piccola Keila che viaggia dal Burundi a Verona in cerca di un cuore nuovo

(Di sabato 19 febbraio 2022) Dalcon un volo speciale e tanta speranza: quella di poter avere un futuro.è una bimba di 4 anni, originaria dele nata con una grave malformazione congenita al, inoperabile nel suo Paese d’origine. È per questo che laha intrapreso, assieme alla sua famiglia, un viaggio molto speciale, per raggiungere l’ospedale didove potrà essere operata e ricevere un. A rendere possibile tutto ciò è stata la Flying Angels Foundation, una onlus con sede a Genova, fondata nel 2012 con l’intento di raccogliere fondi con cui finanziare viaggi aerei salvavita per ammalati in tenera età. Grazie alla rete di solidarietà coordinata dall’associazione – e dalla onlus Il Castello dei Sorrisi ...

Corriere della Sera

Un viaggio della speranza, una catena di solidariet per donare allaun cuore nuovo e la possibilit di avere un futuro. Dal Burundi a Verona per ridare il sorriso a questa bimba di 4 anni nata con una gravissima forma di cardiopatia congenita. Se fosse ...Un viaggio della speranza, una catena di solidarietà per donare alla piccola Keila un cuore nuovo e la possibilità di avere un futuro. Dal Burundi a Verona per ridare il sorriso a questa bimba ...Keila, infatti, è nata con una cardiopatia congenita non operabile nel suo Paese. A segnalare il suo caso, molto complesso, a Flying Angels sono stati i volontari della onlus Il Castello dei Sorrisi.