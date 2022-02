La peggiore tempesta da 30 anni: lunedì vento furioso anche in Italia (Di sabato 19 febbraio 2022) I cicloni invernali del nord Europa sono spesso distruttivi e in queste ore la situazione resta di allerta rossa dall'Inghilterra ai Paesi Bassi e fino alla Germania, un quadro meteorologico che in alcune regioni è il peggiore da 30 anni... Leggi su europa.today (Di sabato 19 febbraio 2022) I cicloni invernali del nord Europa sono spesso distruttivi e in queste ore la situazione resta di allerta rossa dall'Inghilterra ai Paesi Bassi e fino alla Germania, un quadro meteorologico che in alcune regioni è ilda 30...

