"La mia ansia anticipatoria" e poi questa foto: Veronica Gentili, una più che imbarazzante confessione prima della diretta | Guarda (Di sabato 19 febbraio 2022) Un'imbarazzante confessione quella di Veronica Gentili. La conduttrice di Controcorrente, programma in onda su Rete 4, mostra su Instagram una foto che spiega la sua situazione prima della messa in onda. L'immagine non lascia spazio all'immaginazione e mostra un'intera parete con appesi tanti rotoli di carta igienica. Da qui il commento: "Quello che la mia ansia anticipatoria vorrebbe". Tante le risposte di solidarietà alla conduttrice. "Non potevi trovare immagine migliore", dice un utente mentre un altro gli fa eco: "Ma quale ansia .... stai Serena... relax ... che sei bravissima in tutto quello che fai". Intanto proprio in questi giorni è arrivato l'annuncio: Giuseppe Brindisi e Zona Bianca si spostano al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Un'quella di. La conduttrice di Controcorrente, programma in onda su Rete 4, mostra su Instagram unache spiega la sua situazionemessa in onda. L'immagine non lascia spazio all'immaginazione e mostra un'intera parete con appesi tanti rotoli di carta igienica. Da qui il commento: "Quello che la miavorrebbe". Tante le risposte di solidarietà alla conduttrice. "Non potevi trovare immagine migliore", dice un utente mentre un altro gli fa eco: "Ma quale.... stai Serena... relax ... che sei bravissima in tutto quello che fai". Intanto proprio in questi giorni è arrivato l'annuncio: Giuseppe Brindisi e Zona Bianca si spostano al ...

