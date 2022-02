La mamma va a svegliarlo | ma lo trova morto | Andrea aveva solo 23 anni

Advertising

Il Messaggero Veneto

Giovedì nel tardo pomeriggio era uscito: la mattina seguente, poco prima di mezzogiorno, laè andata in camera per, pensando che stesse ancora dormendo. Ma il giovane non dava segni ...Pensava stesse ancora dormendo e, quindi, ha provato a. Soltanto allora si è resa conto che il figlio non dava segni di vita. Ha provato a scuoterlo ripetutamente, ma Andrea giaceva ...VILLALTA DI PORDENONE. Dramma a Villalta di Pordenone per l’improvviso decesso del 23enne Andrea Vestri trovato morto dalla mamma nel tentativo di svegliarlo nella propria camera. La donna, convinta ...Giovedì nel tardo pomeriggio era uscito: la mattina seguente, poco prima di mezzogiorno, la mamma è andata in camera per svegliarlo, pensando che stesse ancora dormendo. Ma il giovane non dava segni ...