La mamma va a svegliarlo, ma lo trova morto: Andrea aveva solo 23 anni (Di sabato 19 febbraio 2022) Tragedia a Pordenone dove un ragazzo di 23 anni, Andrea Vestri, è stato trovato morto dalla madre che era entrata in camera a mezzogiorno per svegliarlo. Il sostituto procuratore Andrea Del Missier ha disposto l'... Leggi su today (Di sabato 19 febbraio 2022) Tragedia a Pordenone dove un ragazzo di 23Vestri, è statotodalla madre che era entrata in camera a mezzogiorno per. Il sostituto procuratoreDel Missier ha disposto l'...

Advertising

QuotidianPost : La mamma va a svegliarlo ma è morto: 23enne si spegne nel sonno - likeagreentea : oggi io e il mio ragazzo facciamo un anno, ma lui si è addormentato mentre mi preparavo e mi dispiace svegliarlo ma… - AlfioSerafico : Mah questa è una strage silenziosa di cui nessuno parla e per cui nessuno pagherà .La mamma va a svegliarlo, ma lo… - CiaoKarol : ?? ANDREA, 23 ANNI, MUORE NEL SONNO ?? ?? Preghiamo per lui. Riposa in pace ?????? - Maurizincazzato : La mamma va a svegliarlo, ma lo trova morto: Andrea aveva solo 23 anni???????????? -