La malattia ha spento a soli 48 anni il sorriso di Samuela Frontini grande appassionata di rugby (Di sabato 19 febbraio 2022) ANCONA - Si è spento il sorriso di Samuela Frontini che ha lottato con coraggio contro una malattia fino all'ultimo. Socia, assieme ad Emanuele Crostella, dell'azienda Fullcolor Design situata nella ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 19 febbraio 2022) ANCONA - Si èildiche ha lottato con coraggio contro unafino all'ultimo. Socia, assieme ad Emanuele Crostella, dell'azienda Fullcolor Design situata nella ...

