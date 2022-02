La madre va a svegliarlo | ma per Andrea i soccorsi sono inutili | “Non si può morire a soli 23 anni”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Pordenone, tragedia in famiglia. Una morte silenziosa, sopraggiunta senza alcun preavviso e tanti, troppi sogni ancora da realizzare.Vestri, 23, non ha più aperto i suoi occhi. La drammatica scoperta è avvenuta quando lasi è recata nella cameretta del ragazzo per. Ma danessuna risposta. L’orologio aveva segnato da poco mezzogiorno, quando la, insospettita dal non vedere il figlio alzarsi, si è recata nella cameretta. Sembrava chedormisse e invece il suo cuore aveva smesso di battere. La donna ha provato a scuoterlo ripetutamente per, ma daalcun cenno di vita. Immediato l’allarme lanciato al 112. Una volta sopraggiunti i, la corsa verso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : madre svegliarlo

PORDENONE. La mamma va in camera pere lo trova morto. Dramma a Villalta di Pordenone dove viveva Andrea Vestri, 23 anni. La, preoccupata dal silenzio del figlio, poco dopo mezzogiorno, l'ha raggiunto in camera e, ...L'ultimo contatto con la, con la quale viveva, risale più o meno all'ora di cena. Ieri ... Pensava stesse ancora dormendo e, quindi, ha provato a. Soltanto allora si è resa conto che il ...La mamma va in camera per svegliarlo e lo trova morto. Ha provato a scuoterlo ripetutamente ma Andrea giaceva morto esanime sul letto. La madre, preoccupata dal silenzio del figlio, poco dopo ...la mamma è andata in camera per svegliarlo, pensando che stesse ancora dormendo. (leggo.it) Un giovane di 23 anni, Andrea Vestri, è stato trovato senza vita ieri mattina dalla madre. Il dolore. A ...