La frase shock dell’ex prof del Righi: «Una preghiera per chi manda le figlie a scuola vestite come tr…» (Di sabato 19 febbraio 2022) Un ex insegnante del liceo scientifico Augusto Righi di Roma ha pubblicato su Facebook e Instagram una frase offensiva nei confronti dei suoi ex alunni: «Oggi facciamo una preghiera, anche laica, per tutti quelli che mandano le figlie a scuola vestite come troie». Nei giorni scorsi nella stessa scuola una docente aveva rimproverato una sua alunna che stava a pancia scoperta dicendole: «Non sei sulla Salaria». La circostanza aveva portato a una protesta degli studenti a pancia scoperta e pantaloncini. Mentre nei confronti della professoressa è stato aperto un provvedimento disciplinare. La storia dell’ex docente la racconta oggi l’edizione romana di Repubblica. L’ex prof. del ... Leggi su open.online (Di sabato 19 febbraio 2022) Un ex insegnante del liceo scientifico Augustodi Roma ha pubblicato su Facebook e Instagram unaoffensiva nei confronti dei suoi ex alunni: «Oggi facciamo una, anche laica, per tutti quelli cheno letroie». Nei giorni scorsi nella stessauna docente aveva rimproverato una sua alunna che stava a pancia scoperta dicendole: «Non sei sulla Salaria». La circostanza aveva portato a una protesta degli studenti a pancia scoperta e pantaloncini. Mentre nei confronti dellaessoressa è stato aperto un provvedimento disciplinare. La storiadocente la racconta oggi l’edizione romana di Repubblica. L’ex. del ...

