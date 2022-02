La frase shock dell’ex prof del Righi: «Mandano le figlie a scuola vestite da tr…». Rusconi (presidi): «Deve essere licenziato» (Di sabato 19 febbraio 2022) Un ex insegnante del liceo scientifico Augusto Righi di Roma ha pubblicato su Facebook e Instagram una frase offensiva nei confronti dei suoi ex alunni. Ora rischia il procedimento penale e il licenziamento. «Oggi facciamo una preghiera, anche laica, per tutti quelli che Mandano le figlie a scuola vestite come tr…». Nei giorni scorsi nella stessa scuola una docente aveva rimproverato una sua alunna che stava a pancia scoperta dicendole: «Non sei sulla Salaria». La circostanza aveva portato a una protesta degli studenti a pancia scoperta e pantaloncini. La storia dell’ex docente la racconta oggi l’edizione romana di Repubblica. REPUBBLICA Il post incriminato Cosa è successo L’ex prof del Righi è un filologo ... Leggi su open.online (Di sabato 19 febbraio 2022) Un ex insegnante del liceo scientifico Augustodi Roma ha pubblicato su Facebook e Instagram unaoffensiva nei confronti dei suoi ex alunni. Ora rischia il procedimento penale e il licenziamento. «Oggi facciamo una preghiera, anche laica, per tutti quelli chelecome tr…». Nei giorni scorsi nella stessauna docente aveva rimproverato una sua alunna che stava a pancia scoperta dicendole: «Non sei sulla Salaria». La circostanza aveva portato a una protesta degli studenti a pancia scoperta e pantaloncini. La storiadocente la racconta oggi l’edizione romana di Repubblica. REPUBBLICA Il post incriminato Cosa è successo L’exdelè un filologo ...

Advertising

leone0608 : @turbojr_ Shock non è un emoji ma una frase di senso compiuto - infoitcultura : “Avrei voluto spaccare quella ca**o di porta!”: Giucas Casella sotto shock, le telecamere beccano la frase incrimin… - CaporaliCatia : @fraversion @tommaso_zorzi Uuu, non avevo letto la frase finale violenta, mi ero fermata (sotto shock) alla parola… - infoitsport : Cutrone Cragno, frase shock dell'attaccante: «Balbuziente di m***a» - remove_replace : @Nausik_ Renzi e sinistra nella stessa frase. first reaction: shock -