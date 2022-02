La frase choc del prof: "Quelli che le fanno vestire come tr..." (Di sabato 19 febbraio 2022) Un professore del liceo Orazio di Roma ha scritto un post su facebook in cui invita le famiglie delle giovani ragazze a mandarle a scuola "vestite come tr...": ecco cosa è successo Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 febbraio 2022) Unessore del liceo Orazio di Roma ha scritto un post su facebook in cui invita le famiglie delle giovani ragazze a mandarle a scuola "vestitetr...": ecco cosa è successo

Advertising

boca_luigi : RT @Mary35999509: Striscia la notizia, 'non tutte le donne...'. Laura Boldrini inchiodata: la frase choc della 'femminista' - s1efan0 : RT @gparagone: #GreenPassperRafforzato per Istruzione, Sport, Svago e Cultura: 'è evidente che l’esclusione è l’INEVITABILE [??????] effetto… - beabalda : RT @gparagone: #GreenPassperRafforzato per Istruzione, Sport, Svago e Cultura: 'è evidente che l’esclusione è l’INEVITABILE [??????] effetto… - marcom_68 : RT @gparagone: #GreenPassperRafforzato per Istruzione, Sport, Svago e Cultura: 'è evidente che l’esclusione è l’INEVITABILE [??????] effetto… - SanMasso2 : RT @gparagone: #GreenPassperRafforzato per Istruzione, Sport, Svago e Cultura: 'è evidente che l’esclusione è l’INEVITABILE [??????] effetto… -