La dottrina Letta dell’immobilismo Pure sulla Lega ammazza-toghe Il segretario conferma il soprannome di “Er tentenna” Pd senza posizione anche su eutanasia e cannabis

(Di sabato 19 febbraio 2022) Immobile, in attesa degli eventi.unaprecisa, nella speranza di non creare polemiche. È la, che sta guidando, si fa per dire, il Partito democratico. “Er Sor”, per dirla con l’espressione romanesca di un parlamentare (non romano) del Pd che sintetizza la strategia del leader. È la, che sta guidando, si fa per dire, il Partito democratico La cartina di tornasole è la non-assunta sui referendum. Tutti, nessuno escluso. Sul tema della giustizia, non è arrivata alcuna dichiarazione perentoria daldem. In passato si è limitato a dire che “il referendum è lo strumento sbagliato” per affrontare la questione. Ma nel merito nessuna difesa dei magistrati dall’assalto ...

Advertising

p_fpz : RT @LaNotiziaTweet: La dottrina Letta dell’immobilismo. Pure sulla Lega ammazza-toghe. Il segretario conferma il soprannome di “Er tentenna… - BlondMan68 : RT @LaNotiziaTweet: La dottrina Letta dell’immobilismo. Pure sulla Lega ammazza-toghe. Il segretario conferma il soprannome di “Er tentenna… - tatancawar : RT @LaNotiziaTweet: La dottrina Letta dell’immobilismo. Pure sulla Lega ammazza-toghe. Il segretario conferma il soprannome di “Er tentenna… - Danireport : RT @LaNotiziaTweet: La dottrina Letta dell’immobilismo. Pure sulla Lega ammazza-toghe. Il segretario conferma il soprannome di “Er tentenna… - dangelo_luciana : RT @LaNotiziaTweet: La dottrina Letta dell’immobilismo. Pure sulla Lega ammazza-toghe. Il segretario conferma il soprannome di “Er tentenna… -

Ultime Notizie dalla rete : dottrina Letta

LA NOTIZIA

Immobile, in attesa degli eventi. Senza una posizione precisa, nella speranza di non creare polemiche. È la, che sta guidando, si fa per dire, il Partito democratico. "Er Sor Tentenna", per dirla con l'espressione romanesca di un parlamentare (non romano) del Pd che sintetizza la strategia ......tra coloro che avevano l'obbligo di leggere questa lettera qualcuno si è distratto e non l'ha. "Alla congregazione per ladella fede a suo carico c'è un processo canonico per ...Filosofo, poeta, saggista e filologo, Nietzsche è conosciuto non solo per il suo pensiero filosofico, ma anche per la grande quantità di aforismi che ha ...Vero è che nel 2013 i principi di questa guerra basata sull'inganno militare sono confluiti nella dottrina Gerasimov che dà largo impiego ... paesi alleati proprio questi contractor". Continua a ...