La cristalloterapia e i benefici delle pietre per curare pelle e spirito

(Di sabato 19 febbraio 2022) La magia dellaè antica come Madre Terra. E, dietro i colorisue meravigliose, nasconde un universo di benessere da scoprire, misterioso e colmo di fascino. In sintesi, laè un’antica cura alternativa che utilizza cristalli,e minerali con lo scopo di raggiungere e mantenere uno stato di benessere psico-fisico. Da Miranda Kerr ad Alicia Keys (che hanno fondato marchi beauty che lavorano con questi principi attivi), fino a Gywneth Paltrow e il suo celeberrimo Goop, Alexa Chung e Cara Delevingne, sono tante le star che si dicono attratte da questi rimedi. Tanto da aver iniziato a condividere consigli e curiosità. Non è un caso che il Los Angeles Times, qualche anno fa, abbia “sdoganato” il senso di affidarsi ai cristalli (insieme ad astrologia e ...

Advertising

IlianRagman : RT @dei_mondo: Scapolite Viola: Proprietà, 7° Chakra, 7 Usi, Significato e Benefici in Cristalloterapia - dei_mondo : Scapolite Viola: Proprietà, 7° Chakra, 7 Usi, Significato e Benefici in Cristalloterapia -

Ultime Notizie dalla rete : cristalloterapia benefici

OptiMagazine

... nota come, è antichissima. Consiste nel posizionare in aree nevralgiche del corpo alcune pietre preziose o semi - preziose per otteneredi natura psico - fisica. Sin dal ...La disciplina olistica che potrebbe soddisfare maggiormente le tue richieste è la. ... Prima di dare consigli agli altri, preferisci verificare in prima persona qualici siano. ...I benefici della cristalloterapia Il principio su cui si fonda la cristalloterapia è un presupposto comune a quasi tutte le discipline olistiche: dietro a un disturbo fisico o a un disagio emotivo, ...Eleganza e tanti effetti positivi. L’ambra è una pietra bellissima da indossare e per questo è senza dubbio una delle più amate da chi la indossa. Inoltre racchiude in sé una serie di importanti benef ...