La crisi in Ucraina tiene in ostaggio l’UE: ecco cosa c’è da sapere sugli stoccaggi (Di sabato 19 febbraio 2022) Le temperature più miti del previsto e le consegne senza precedenti di gas naturale liquefatto (GNL) da altre parti del globo hanno tamponato la situazione, ma il livello basso degli stoccaggi europei di gas continua a essere una preoccupazione per governi e operatori del settore. La vera sfida si giocherà tra qualche settimana, quando storicamente i serbatoi si iniziano a riempire di più: la stagione invernale del gas va infatti da ottobre a marzo, mentre quella estiva inizia ad aprile. Tipicamente nella stagione estiva i prezzi e la domanda del gas sono più bassi e quindi può indirizzare più carburante allo stoccaggio, ma l’anno scorso ciò non si è verificato. Su ciò ha pesato l’offerta globale scarsa (a causa dell’elevata domanda in Asia e dei flussi limitati dalla Russia), che ha fatto lievitare i prezzi e spinto meno gas negli ... Leggi su quifinanza (Di sabato 19 febbraio 2022) Le temperature più miti del previsto e le consegne senza precedenti di gas naturale liquefatto (GNL) da altre parti del globo hanno tamponato la situazione, ma il livello basso deglieuropei di gas continua a essere una preoccupazione per governi e operatori del settore. La vera sfida si giocherà tra qualche settimana, quando storicamente i serbatoi si iniziano a riempire di più: la stagione invernale del gas va infatti da ottobre a marzo, mentre quella estiva inizia ad aprile. Tipicamente nella stagione estiva i prezzi e la domanda del gas sono più bassi e quindi può indirizzare più carburante alloo, ma l’anno scorso ciò non si è verificato. Su ciò ha pesato l’offerta globale scarsa (a causa dell’elevata domanda in Asia e dei flussi limitati dalla Russia), che ha fatto lievitare i prezzi e spinto meno gas negli ...

