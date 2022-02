La corsa in treno di Mara Venier: prima al compleanno di Lamberto Sposini e poi a cena con la famiglia (Di sabato 19 febbraio 2022) Mara Venier di corsa al compleanno di Lamberto Sposini, solo cinque minuti ma sufficienti per dirgli che non l’ha dimenticato e che non lo dimenticherà mai. La Venier ha preso il treno e da Roma è arrivata a Milano, il tempo di abbracciare il suo collega, di fare gli auguri di buon compleanno a Lamberto Sposini e poi è tornata alla stazione, pronta per un altro treno, direzione Roma. La conduttrice di Domenica In aveva un impegno importante con la famiglia, una cena a cui non poteva rinunciare ma per nulla al mondo avrebbe saltato il suo appuntamento con Sposini. Nessuna foto di ieri, la Venier non dice chi era ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 19 febbraio 2022)dialdi, solo cinque minuti ma sufficienti per dirgli che non l’ha dimenticato e che non lo dimenticherà mai. Laha preso ile da Roma è arrivata a Milano, il tempo di abbracciare il suo collega, di fare gli auguri di buone poi è tornata alla stazione, pronta per un altro, direzione Roma. La conduttrice di Domenica In aveva un impegno importante con la, unaa cui non poteva rinunciare ma per nulla al mondo avrebbe saltato il suo appuntamento con. Nessuna foto di ieri, lanon dice chi era ...

Advertising

honeycobbie : no raga se perdo il treno mi incazzo di brutto ho fatto la peggio corsa per il bus che ancora non passa - KAMUIRAIK4RU : 8 di mattina e tutto quello che poteva andare male é andato male Gianni non sto andando forte ma apro tutte le port… - MaurilioVitto : RT @LunaLeso: @MaurilioVitto @ANNAMAMARIABIA1 @aiaggaia @MtTrincas @PaolaCorb @govi47 @Blackskorpion4 @ACmcoppola @MariaGiuliaDelf @EmmaBoh… - alcastillo6 : RT @LunaLeso: @MaurilioVitto @ANNAMAMARIABIA1 @aiaggaia @MtTrincas @PaolaCorb @govi47 @Blackskorpion4 @ACmcoppola @MariaGiuliaDelf @EmmaBoh… - LunaLeso : @MaurilioVitto @ANNAMAMARIABIA1 @aiaggaia @MtTrincas @PaolaCorb @govi47 @Blackskorpion4 @ACmcoppola… -