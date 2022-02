La cartina dei bolliti d’Italia (Di sabato 19 febbraio 2022) Alcuni sostengono che il bollito sia una sorta di rito di passaggio. Quando si è bambini lo si odia, da giovani difficilmente lo si apprezza, ma arriva un momento nella vita in cui la calda ricchezza di gusto e di calore di questo piatto diventa una vera, irresistibile golosità. In astratto, il bollito è una preparazione semplicissima: carne immersa nell’acqua bollente e portata a cottura. Ma la scelta dei tagli, la diversità delle tipologie di carni usate, gli accompagnamenti proposti, la presentazione, ne fanno una preparazione sontuosa, che si caratterizza in modo diverso nelle varie regioni. E se è vero che il bollito è particolarmente radicato nel territorio della pianura Padana (dove nebbia e freddo ne fanno un vero comfort food invernale), esistono bolliti anche in altre regioni d’Italia, e all’estero. Il bollito piemontese È il più noto dei ... Leggi su linkiesta (Di sabato 19 febbraio 2022) Alcuni sostengono che il bollito sia una sorta di rito di passaggio. Quando si è bambini lo si odia, da giovani difficilmente lo si apprezza, ma arriva un momento nella vita in cui la calda ricchezza di gusto e di calore di questo piatto diventa una vera, irresistibile golosità. In astratto, il bollito è una preparazione semplicissima: carne immersa nell’acqua bollente e portata a cottura. Ma la scelta dei tagli, la diversità delle tipologie di carni usate, gli accompagnamenti proposti, la presentazione, ne fanno una preparazione sontuosa, che si caratterizza in modo diverso nelle varie regioni. E se è vero che il bollito è particolarmente radicato nel territorio della pianura Padana (dove nebbia e freddo ne fanno un vero comfort food invernale), esistonoanche in altre regioni, e all’estero. Il bollito piemontese È il più noto dei ...

