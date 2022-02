L.elettorale: Giorgetti, 'proporzionale? serve legge che dia governo che possa decidere' (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "L'urgenza di riforme e cambiamento non può ridursi alla legge elettorale, in particolare proporzionale. Si può discutere di tutto ma la legge elettorale proporzionale fatta semplicemente per avvantaggiare qualcuno è sempre sbagliata. La legge elettorale deve permettere di avere un governo che possa decidere". Così Giancarlo Giorgetti al congresso di Azione. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "L'urgenza di riforme e cambiamento non può ridursi alla, in particolare. Si può discutere di tutto ma lafatta semplicemente per avvantaggiare qualcuno è sempre sbagliata. Ladeve permettere di avere unche". Così Giancarloal congresso di Azione.

Ultime Notizie dalla rete : elettorale Giorgetti Giorgetti: serve governo che decide, no ottiche elettorali ... che non è logica di breve periodo e tornaconto elettorale" ma "una logica di investimento, di ... Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, intervenendo in collegamento al ...

Calenda "se Draghi andrà via niente soldi Ue" E quindi andremo per l'alto mare aperto, affrontando la sfida elettorale in modo indipendente dai ... Poi Forza Italia e persino una parte della Lega, quella di Giorgetti, che oggi parlerà al nostro ...

