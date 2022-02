L’ Atalanta parla americano: metà club ceduto al fondo Usa Pagliuca (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo le voci dei giorni scorsi, oggi è arrivata la fumata bianca. L’ Atalanta parla americano dato che il 55% delle quote del club è stato ceduto ad un fondo Usa capitanato da Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co-owener dei Boston Celtics. L’ Atalanta parla americano: COSA PREVEDE L’ ACCORDO? La famiglia Percassi, proprietaria del club, manteranno la quota del 45%. Antonio e Luca Percassi continueranno a ricoprire la carica rispettivamente di presidente ed amministratore del club, mentre Stephen Pagliuca verra’ nominato co-chairman. IL COMUNICATO DELL’ Atalanta “Atalanta BERGAMASCA calcio s.p.a annuncia la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo le voci dei giorni scorsi, oggi è arrivata la fumata bianca. L’dato che il 55% delle quote delè statoad unUsa capitanato da Stephen, Managing Partner e Co-owener dei Boston Celtics. L’: COSA PREVEDE L’ ACCORDO? La famiglia Percassi, proprietaria del, manteranno la quota del 45%. Antonio e Luca Percassi continueranno a ricoprire la carica rispettivamente di presidente ed amministratore del, mentre Stephenverra’ nominato co-chairman. IL COMUNICATO DELL’BERGAMASCA calcio s.p.a annuncia la ...

Advertising

Gazzetta_it : Gasperini non parla, furia Marino: 'Szczesny da rosso e c'era un rigore per noi' - shesnotanyone_ : @Alex_Piace ? Chiunque desiderasse acquistare, dovrebbe quantificare anche quell’importo e aggiungerlo al valore de… - MCalcioNews : Cessione Atalanta, parla Percassi: 'E' stata una decisione inevitabile e vi spiego perchè' - Gia37428511 : @espertodimerca1 @Debunker71 @d_arco75 @sandro_rosco @1979_adriano @Alex_Piace E non mi voglio sentir dire che se L… - CalcioNews24 : ??#Pagliuca parla dell'acquisto dell'#Atalanta ?? -