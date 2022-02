L' Aifa autorizza la quarta dose del vaccino per gli immunodepressi (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - Via libera dell'Aifa alla quarta dose di vaccino anti-Covid per i soggetti gravemente immunodepressi. A quanto apprende l'AGI, tecnicamente non si tratta di una vera e propria quarta dose, ma di una dose booster dopo il completamento del ciclo primario composto da due dosi e la dose aggiuntiva. I tempi di somministrazione sono gli stessi della dose booster per la popolazione generale. Si useranno vaccini a mRna. Leggi su agi (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - Via libera dell'alladianti-Covid per i soggetti gravemente. A quanto apprende l'AGI, tecnicamente non si tratta di una vera e propria, ma di unabooster dopo il completamento del ciclo primario composto da due dosi e laaggiuntiva. I tempi di somministrazione sono gli stessi dellabooster per la popolazione generale. Si useranno vaccini a mRna.

Advertising

sulsitodisimone : L' Aifa autorizza la quarta dose del vaccino per gli immunodepressi - mazzocchitti : RT @Agenzia_Italia: #COVID19 #AIFA Tecnicamente non si tratta di una vera e propria quarta dose, ma di una dose booster tdopo il completa… - infoitsalute : L' Aifa autorizza la quarta dose del vaccino per gli immunodepressi - Agenzia_Italia : #COVID19 #AIFA Tecnicamente non si tratta di una vera e propria quarta dose, ma di una dose booster tdopo il comp… - muntzer_thomas : @Aifa_ufficiale autorizza quarta dose di un farmaco testato e approvato in via condizionata in due dosi. La cosa n… -