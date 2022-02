L' Aifa autorizza la 'quarta dose' del vaccino per gli immunodepressi

(Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - Via libera dell'alladianti-Covid per i soggetti gravemente. A quanto apprende l'AGI, tecnicamente non si tratta di una vera e propria, ma di unabooster dopo il completamento del ciclo primario composto da due dosi e laaggiuntiva. I tempi di somministrazione sono gli stessi dellabooster per la popolazione generale. Si useranno vaccini a mRna.

Via libera dell'alla quarta dose di vaccino anti - Covid per i soggetti gravemente immunodepressi. A quanto apprende l' AGI , tecnicamente non si tratta di una vera e propria quarta dose, ma di una dose booster ...Concluse le valutazioni da parte dell', il Ministero della Salute ha così disposto, a fine gennaio 2022, l'autorizzazione all'impiego in emergenza della combinazione dei due anticorpi negli ...Il Comitato tecnico scientifico dell’Aifa ha dato il via libera alla somministrazione della quarta dose del vaccino anti Covid per gli immunodepressi Dalla Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia ...Stando agli ultimi dati di monitoraggio pubblicati dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) la scorsa settimana, tra il 7 e il 9 febbraio sono stati prescritti 41 cicli di trattamento con Paxlovid, il ...