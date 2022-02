Kristen Stewart e la sua fidanzata Dylan Meyer sono al lavoro su una serie tv (Di sabato 19 febbraio 2022) Kristen Stewart ha recentemente rivelato, durante un'intervista di Vanity Fair, che lei e la sua fidanzata Dylan Meyer sono al lavoro su una nuova serie televisiva. Kristen Stewart è felicemente fidanzata con Dylan Meyer, le due sono in procinto di sposarsi e adesso la loro relazione sta per trasformarsi in un sodalizio professionale: l'attrice 31enne e la sua futura moglie sono al lavoro su una serie tv, secondo quanto rivelato dalla stessa Stewart durante un'intervista di Vanity Fair. "Adoro essere fidanzata", ha confessato la star di Twilight. "Mi sento così felice ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 febbraio 2022)ha recentemente rivelato, durante un'intervista di Vanity Fair, che lei e la suaalsu una nuovatelevisiva.è felicementecon, le duein procinto di sposarsi e adesso la loro relazione sta per trasformarsi in un sodalizio professionale: l'attrice 31enne e la sua futura mogliealsu unatv, secondo quanto rivelato dalla stessadurante un'intervista di Vanity Fair. "Adoro essere", ha confessato la star di Twilight. "Mi sento così felice ...

Advertising

bennyxx9 : Sto recuperando la conversazione di variety tra Nicole Kidman e Kristen Stewart e lei praticamente sta dicendo che… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Kristen Stewart ha provato a vomitare davvero sul set di Spencer: ecco il motivo - GianlucaOdinson : Spencer, Kristen Stewart ha provato a vomitare davvero sul set: 'Volevo che la bulimia non fosse trascurata' -… - shergion_ : In tutto questo ieri io decido di andare a letto presto e su film twitter scoppia il panico per Licorice Pizza. In… - zazoomblog : Spencer Kristen Stewart ha provato a vomitare davvero sul set: Volevo che la bulimia non fosse trascurata -… -