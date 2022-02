Koulibaly, un top club inglese ci proverà in estate: i dettagli (Di domenica 20 febbraio 2022) Kalidou Koulibaly si sta confermando come uno dei migliori difensori centrali al mondo. Con il Napoli di Luciano Spalletti ha un rendimento costante e sempre più da leader. Il suo futuro è ancora in bilico, visto il contratto in scadenza nel 2023 e gli occhi dei top club che proveranno a prenderlo. Koulibaly NapoliCalciomercato Napoli, il Manchester United punta Koulibaly Il Manchester United tornerà alla carica per Kalidou Koulibaly in estate. Secondo quanto riferito da fichajes.net, i Red Devils non sono più convinti di voler puntare su Harry Maguire e vorrebbero tesserare il gigante senegalese del Napoli. Al termine della stagione sarà deciso il futuro di Koulibaly: dentro o fuori. Il Napoli non vuole perderlo e non è nemmeno da escludere un’offerta di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 20 febbraio 2022) Kalidousi sta confermando come uno dei migliori difensori centrali al mondo. Con il Napoli di Luciano Spalletti ha un rendimento costante e sempre più da leader. Il suo futuro è ancora in bilico, visto il contratto in scadenza nel 2023 e gli occhi dei topche proveranno a prenderlo.NapoliCalciomercato Napoli, il Manchester United puntaIl Manchester United tornerà alla carica per Kalidouin. Secondo quanto riferito da fichajes.net, i Red Devils non sono più convinti di voler puntare su Harry Maguire e vorrebbero tesserare il gigante senegalese del Napoli. Al termine della stagione sarà deciso il futuro di: dentro o fuori. Il Napoli non vuole perderlo e non è nemmeno da escludere un’offerta di ...

Advertising

bruttapas : Il sondaggio di Mediaset senza #koulibaly è una sola. Sul giocatore dico che in campo aperto e nell'uno contro uno… - Lodamarco1 : RT @fcin1908it: Bremer top contro la Juve, Adani: 'Gli ho visto fare cose che fa solo Koulibaly' - fcin1908it : Bremer top contro la Juve, Adani: 'Gli ho visto fare cose che fa solo Koulibaly' - imziobeppe : @enzogoku69 Sicuramente Koulibaly è un fenomeno, nessuno può discuterlo ma in serie a anche Skriniar (che considero… - zambrysss : @GiorgioPasta Come top forma ok ma al momento Skriniar è superiore a Chiellini e Ramos. Al momento per me: Virgil… -