Koulibaly | Sportmediaset | dopo la figuraccia fa marcia indietro – Foto

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il sondaggio sul miglior difensore della Serie A ha fatto molto discutere. La redazione aveva inserito quattro difensori, chiedendo agli utenti di scegliere il miglior centrale di difesa. Tra questi quattro, però, non c’era Kalidouovvero uno dei centrali più forti d’Europa. Difensore che piace a top club come Barcellona e PSG. Il sondaggio diè diventato subito virale sui social, con tante critiche e sfottò alla redazione. Anche perché inserire De Ligt e nonsembra francamente troppo.qualche ora la stessa redazione dici ha ripensato ed ha ritoccato il sondaggio sul miglior centrale di difesa. Questa voltaè stato inserito ma ai danni di Bremer. Difensore del Torino che sta disputando un grandissimo campionato. Uno che ...

Tra questi quattro, però, non c'era Kalidou Koulibaly ovvero uno dei centrali più forti d'Europa. Difensore che piace a top club come Barcellona e PSG. Il sondaggio di Sportmediaset è diventato subito ...