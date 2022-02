Karate | Premier League Fujairah 2022 | Silvia Semeraro e Alessandra Mangiacapra volano nelle finali per l’oro

Leggi su oasport

(Di sabato 19 febbraio 2022) La seconda giornata delladi, in corso di svolgimento a(Emirati Arabi) regala grandi soddisfazioni ai colori italiani. I portacolori azzurri infatti sono riusciti a conquistare, in vista di domani, domenica 20 febbraio, duepere una per il bronzo. Andiamo a vedere come. Nei -68 kgsi è rivelata semplicemente straordinaria superando in semifinale l’egiziana campionessa olimpica Feryal Abdelaziz, al termine di un incontro condotto in maniera perfetto, giunto dopo le affermazioni contro l’austriaca Alisa Buchinger nei quarti di finale e le rivali piegate nel round robin. Per il gradino più alto del podio, domani, ci sarà ad attenderla l’azera Irina Zaretska. Da una finale per ...