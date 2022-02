Kalulu | “Maignan il migliore della Serie A Se inizia pure a fare assist…”

Advertising

cmdotcom : #Kalulu: 'Rinnovo? Voglio restare a lungo al #Milan. #Maldini un mito, #Maignan il miglior portiere. Su Adli...'… - maudel1969 : RT @cmdotcom: #Kalulu: 'Rinnovo? Voglio restare a lungo al #Milan. #Maldini un mito, #Maignan il miglior portiere. Su Adli...' https://t.co… - blood_n_honor : RT @cmdotcom: #Kalulu: 'Rinnovo? Voglio restare a lungo al #Milan. #Maldini un mito, #Maignan il miglior portiere. Su Adli...' https://t.co… - milansette : Kalulu: 'Milan club immenso: voglio restare e vincere. Theo è un esempio, Maignan un leader' - sportli26181512 : Kalulu esalta Maignan: 'È il miglior portiere della Serie A. È un leader e non esita a dirigerci': Intervenuto ai m… -

Ultime Notizie dalla rete : Kalulu Maignan

In squadrasi è ambientato in fretta e con Giroud,e Theo Hernandez , anche Adli andrà a rimpolpare la colonia francese: 'Significa che in Francia ci sono tanti giocatori importanti. ...Pierresi confessa in una lunga intervista a Eurosport e dice Se il Milan avesse acquistato un difensore a gennaio sarebbe stato penalizzato luiparla anche di Ibrahimovic :è ...Intervenuto ai microfoni di Eurosport, il difensore rossonero Pierre Kalulu ha parlato di tantissime tematiche. Queste le sue parole su Maignan: “Per me, dopo il girone d’andata, la risposta è sì. È ...Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, A Romagnoli, T Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, B Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, ...